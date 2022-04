Právě proto, že je Karolina pro veškerou osvětu a chce, aby se o problémech mluvilo, poskytla s maminkou spodní prádlo pro pro první focení na podporu projektu. A tak započala spolupráce.

"Teprve nedávno, kdy Kačka začala sdílet také příběhy žen, které možná nemají šrám na těle, ale i tak si zažívají velké trápení, začalo to mnou velmi silně rezonovat. Nemohla jsem zkrátka vydržet a sepsala jsem také svůj příběh, který jsem hned Katce poslala. Ještě ten večer byl na Instagramu," pokračuje Karolina a popisuje své odhodlání. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a přišla obrovská vlna podpory. Ozvalo se mnoho žen, které mají podobné trápení.

"My ženy jsme neskutečně silné bytosti a když držíme pospolu, vznikají krásné věci, které mají smysl. Sdílení a vzájemná podpora je jednou z nich," uzavírá Karolina. Jaký je její příběh, můžete číst níže.

Jsem Karolina a mám chronickou migrénu.

Zkuste si představit, že máte na hlavě helmu, která vás šíleně tlačí. Bolí vás celá půlka obličeje, cítíte bolest za jedním okem a chce se vám zvracet. Nemůžete cítit ani vlastní parfém, vadí vám světlo a sebemenší hluk. Úlevu možná přinese lék na bolest, možná také ne. Pokud můžete, jdete si lehnout do tmy a ticha. Přežíváte a modlíte se, ať už bolest odezní. Nevíte, jestli bude trvat další hodinu, den, nebo třeba dva dny. Jakmile bolest odezní, další den je vaše tělo zesláblé a unavené. A pak to přijde znovu. Toto je chronická migréna.

Z posledního focení s projektem Tělo s příběhem.Zdroj: Archiv Karoliny Tomascové

Migrénou trpím celý život, posledních pár let se mi však stavy výrazně zhoršily. Většina mých přátel ještě před rokem neměla ani ponětí, že mě něco takového trápí. Byla jsem schopná si vzít třeba i tři prášky na bolest, jen aby mě migréna neomezovala a nikdo to nevěděl. Na začátku minulého roku jsem si spočítala, že mám migrénu více než 20 dní v měsíci. Bolest hlavy jsem tehdy měla téměř neustále a jen jsem čekala, jestli se to rozjede v migrénu, nebo ne. Tehdy jsem se rozhodla opět navštívit lékaře a byla mi diagnostikována chronická migréna.

Bohužel jsem od lékaře odcházela zklamaná. První neurolog mi chtěl aplikovat drahou léčbu botoxem, kdy vám do celé hlavy pravidelně píchají jehly s botulotoxinem. Lehká antidepresiva měla fungovat jako prevence. Odešla jsem a šla jsem k jiné lékařce. Chtěla jsem hledat příčinu, ne dostat „náplast“. Bohužel jsem se opět setkala se nepochopením. Ten den jsem byla na dně, měla jsem zrovna migrénu a neudržela jsem se. V ordinaci jsem propukla v nezastavitelný pláč. To byl můj první totální propad.

Druhý nastal asi dva týdny zpět, o rok později. Šla jsem vlastní cestou fyzioterapie, která byla nesmírně bolestivá, ale fungovala. Z 20 záchvatů za měsíc jsem se dostala asi na 4-5, za což by byla většina pacientů s migrénou neskutečně ráda. Po půl roce se mi vše začalo opět horšit. V posledním měsíci, jsem měla silné migrény téměř obden. Přišel druhý totální propad, kdy mě přítel našel jak sedím na haldě špinavého prádla ve tmě u pračky a do telefonu brečím mámě, že už takhle nechci dál žít. Nechápejte to tak, že bych si chtěla něco udělat, to opravdu nikdy. Ten stav ale umí být opravdu čiré zoufalství, kdy je vám jednak neskutečně zle a není cesty ven a do toho víte, že nikdo nemá snahu vám pomoci.

Po fyzioterapii. Slova Karoliny: Měla jsem neskutečně silný záchvat migrény, na který mi nezabraly ani dva triptany a pravděpodobně došlo k velkému stažení v oblasti krku, šíje a zad. Foto je po pár dnech, kdy se mi konečně ulevilo.Zdroj: Archiv Karoliny Tomascové

Okolí málokdy dokáže pochopit, co si prožíváte. Pokud si člověk migrénu nezažil, má pocit, že vás prostě jen bolí hlava a že jste totální hysterka, která nic nevydrží. Chronická migréna je jako nemoc chápána okolím jen zřídka. Když jsem na pomocné stránce pro migreniky četla, že většina z nich svoji nemoc před okolím skrývá a často to nevědí ani jejich nejbližší, slzy se mi draly do očí. Jak moc je v tom pravdy. Nechcete obtěžovat, nechcete si stěžovat a trpíte v tichosti. Pak jsem ale úplně otočila a začala jsem o svých stavech více mluvit a vysvětlovat. Mnoho mých přátel to překvapilo, protože neměli ani tušení, že něco takového zažívám, nebo že jsou záchvaty tak časté.

Co se týče léčby, zatím se nevzdávám a dál hledám, jak bych si mohla ulevit. Začala jsem terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, která má ve studiích značné úspěchy také na migrénu. Nadále odmítám léčbu antidepresivy, botoxem a biologickou léčbu. Hledám příčinu a hledám lékaře, který mě bude léčit, podívá se na mé tělo celostně a nebude mi nabízet pouze „náplast“.

Migréna je nemoc a je to nemoc, kterou si většina pacientů protrpí ve tmě, tichu a samotě. Okolí o tom často ani neví. Mrzí mě, když se toto onemocnění zlehčuje na pouhou bolest hlavy, protože je to mnohem víc.

Co můžete udělat vy pro člověka s migrénou? Jako kamarád či kamarádka nabídněte podporu. Nezlobte se, když vám kamarádka s migrénami na poslední chvíli zruší plánovanou schůzku. Jako partner či partnerka mějte pochopení. Při záchvatu migrény pomáhá každému něco trošku jiného, ale určitě můžete pomoci studenými či teplými obklady, můžete donést vodu, lehnout si k partnerovi či partnerce do postele, pohladit, uklidnit. Nejhorší záchvaty migrény totiž mohou vyvolat také deprese a úzkostné stavy, kdy člověk s migrénou skutečně potřebujete vaši podporu, lásku a péči.

Karolina Tomascová

