Taxík Maxík již týden jezdí v novém „nouzovém“ režimu. Je připraven, přednostně pro naše osady a osoby starší 65 let věku, kteří si jinak dopravu zařídit nemohou. Objednat si službu můžete den dopředu na telefonu 388 607 607.

Taxík Maxík jezdí v nouzovém režimu. | Foto: Krizový štáb města Prachatice, RH+

Službu nabízí město Prachatice. Zajišťuje ji profesionální sociální pracovník. A kam vás může odvést? V nezbytně nutných případech k lékaři, na nákupy, poštu…

Po dobu nouzového stavu (zatím do 11. 4. 2020) nabízíme tuto službu v době od 8 do 10 hodin, s nutností objednání den dopředu, a to především občanům starším 65 let, zejména obyvatelům osad, osamoceným seniorům, nemocným a osobám se zdravotním postižením. Požadavky budeme vykrývat dle objednávek.