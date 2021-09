Na začátku srpna proběhl v Českých Budějovicích festival orientovaný okolo fantasy, sci-fi a her na hrdiny, Fest Na tahu. Jednalo se o velice úspěšnou akci, na které se za celý víkend vystřídalo okolo 300 lidí. Videoreportáž z festivalu najdete zde .

Budějčáci a další návštěvníci se bavili na prvním ročníku Fantasy festivalu Na tahu. Akce je nejen pro milovníky fantastiky, sci-fi, RPG her a gamingu, na toto téma se konaly v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích přednášky. Akce se zúčastnila také skupina Budweis Bigfoots, která se věnuje hraní mudlovského famfrpálu přímo v Českých Budějovicích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.