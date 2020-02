Tadeáš Šíma jede na kole Apache do České republiky z Ománu. Z Jordánska se Tadeáš přesunul do Izraele. Ze svých cest pravidelně posílá zprávy nejen pro čtenáře Prachatického deníku. Zároveň ale také pomáhá kamarádovi po úrazu a jeho rodině. Projekt se jmenuje Pohled pro Adama.

Tadeáš projel na kole Apache Jordánskem. | Foto: Tadeáš Šíma

„Vítej na svobodě!“ Slyším jako první větu od jordánského kapitána policejní stanice Mudawwara u hranic se Saudskou Arábií. „Jak to myslíte?“ Ptám se udiveně zjevně přepracovaného šéfa zdejšího okrsku. „No tady už nikdo nebude omezovat tvá práva jako v Saudské Arábii, ze které přijíždíš,“ vysvětluje kapitán. „A proto jsem seděl tři hodiny na celnici a je mi odpíráno svobodně na svém kole pokračovat do Wadi Musa?“ Projevilo se mé sarkastické já. „My tě nemůžeme pustit samotného, kvůli tvé bezpečnosti. Jsi první, kdo tudy takhle na kole přijel,“ zakončuje kapitán s novou vráskou, která se mu po mém příjezdu do Jordánska vryla do jeho čela.