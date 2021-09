V průběhu září se dobrovolníci Českého červeného kříže v Prachaticích a Lažišti zapojili do celostátní sbírky pro Světlušku – jde o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Díky prodeji sbírkových předmětů se Světluškám podařilo pro nadační fond získat celkem 12 655 Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.