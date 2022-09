Když se sešeřilo, začal bobřík odvahy na Stezce skřítků. Děti venku chodily od světýlka ke světýlku, až došly do Jeskyně skřítků, kde se podepsaly na pergamenový list.

Děti jsou šikulky, všechny zadané úkoly a bobříky splnily na jedničku a navíc si užily i spoustu legrace, a tak nemohla chybět ani sladká odměna.

Po večeři si pak samostatně rozložily matračky, ještě umýt, vyčistit zuby a šup do spacáků. Při pohádce se to krásně usínalo.

Jiřina Froydová, MŠ Zdíkov