Na dotaz jak se tento mladý muž dostal k oboru jaderné energetiky, nám odpověděl: „Mojí motivací bylo místo bydliště, jižní Čechy a můj obor materiálové inženýrství. Chtěl jsem jej uplatnit na co možná nejvyšší úrovni, a to je jaderná elektrárna. V rámci studia vysoké školy jsem tedy absolvoval stáž „Letní univerzita“ a tam mě obor energetiky zaujal ještě daleko více," popsal. Je to prostředí vhodné pro jakékoli techniky (elektro, strojní, stavební…). Práce v energetickém sektoru je vhodná pro ty, kteří se chtějí neustále vzdělávat a učit se novým věcem. Vývoj jde velmi rychle dopředu. Je to také sektor, který je velmi stabilní a poskytuje dobré sociální podmínky“. Besedy „Energie – budoucnost lidstva“ jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již třiadvacátým rokem. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku.

Jedním z hlavních cílů těchto přednášek je kromě prohlubování znalostí z fyziky, také motivace dětí ke studiu na technicky zaměřených školách. Účast je pro školy bezplatná a přihlásit se do něj mohou na adrese info@portaeduca.cz.

Martina Drápková