Studenti písecké obchodky ulehčují práci lékařům a sestřičkám v hospicech

Studenti Obchodní akademie Písek (OA) se ve školním roce 2022/23 opět zapojili do vzdělávacího programu JA Studentská firma organizace JA Czech a založili společnost BeneVia. Rozhodli se snížit podíl chemických prostředků v domácnosti. Vyrábí tablety do myčky a čisticí spreje, a to bez zbytečné chemie. Dále vyrábí přívěsky na klíče a náramky z pryskyřice. Vše dělají sami ve svém volném čase.

Zakoupením výrobku společnosti BeneVia můžete přispět na péči o pacienty, ulehčit práci všem lékařům, sestřičkám a celému týmu, který se o pacienty v hospicech obětavě stará. | Foto: Se souhlasem OA Písek

Studenti se snaží své získané znalosti přenést do praxe a zjišťují, že to není vůbec jednoduché. Nejtěžší je asi hledání prodejních příležitostí. Celý svůj zisk se rozhodli věnovat domácímu hospicu Athelas. Spolupráce s hospicem Athelas jim dává šanci rozšířit své podnikání o lidský rozměr. A proč právě studenty na OA zaujala hospicová péče? Lidé jsou mnohem více než dřív soustředěni na přítomnost. O stáří a smrti se nemluví. Když se řekne stáří, vybavíme si chátrání těla, nemoci, chudobu, samotu… Narození, stejně jako umírání a smrt, je součástí života. Je smutné, když lidé odchází z tohoto světa osamoceni. Dřív byly tyto odchody přirozenou součástí života, dnešní doba je převážně vykázala za zdi nemocnic. Podnikání jako zkušenost a dar. Studenti obchodní akademie mají vlastní firmu Existence hospiců je velmi důležitá, ať už se jedná o písecký Athelas nebo prachatický hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna, který poskytuje jak lůžkovou, tak domácí péči. Laskavý personál ukazuje, jak se o umírajícího postarat, a poskytuje rodinám psychickou i praktickou podporu. Ztráta blízkého člověka patří k tomu nejbolestivějšímu, co nás v životě potkává, a pracovníci hospiců se snaží rodinám s respektem naslouchat. To je to, co nás oslovilo, a proč chceme právě hospicovou péči finančně podpořit. Nejlepší logo vytvořili studenti z Obchodní akademie v Písku Zakoupením výrobku společnosti BeneVia můžete přispět na péči o pacienty, ulehčit práci všem lékařům, sestřičkám a celému hospicovému týmu, který se o pacienty obětavě stará. Budeme rádi, když navštívíte náš e-shop benevia.net. Rovněž přivítáme, když nás budou následovat další školy a organizace ve finanční podpoře jakéhokoli hospicového zařízení, protože si uvědomí, jak moc je hospicová péče pro společnost důležitá. Studentky třetího ročníku Obchodní akademie Písek