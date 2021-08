Stojí u divotvorného pramene a ukrývá uctívanou sochu. Málokdo ale vidí dovnitř

Barokní kostel svaté Anny u Kraselova na Strakonicku je obdivuhodný již na první pohled. Málokdo měl ale to štěstí, vidět i jeho vnitřní prostory. Areál je totiž po většinu roku uzavřený. My se do kostela, který byl založen roku 1682, můžeme podívat díky Janu Malířskému ze Strakonic, kterému za jeho snímky děkujeme.

Poutní barokní kostel svaté Anny u Kraselova na Strakonicku. | Foto: Jan Malířský