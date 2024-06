Šumava je jedním z nejstarších pohoří v Evropě, a tak není divu, že se v ní od nepaměti objevují tajemné postavy a vypráví se o ní legendy. Spisovatel a novinář Hynek Klimek je jedním z našich předních odborníků na šumavské pověsti. Deset z nich znovu ožívá v jeho nové knize Staré šumavské legendy, která právě vyšla v Nakladatelském domě Grada pod značkou Cosmopolis.

Hynek Klimek | Foto: Pavla Linhartová

Staré šumavské legendyZdroj: Pavla LinhartováStaré šumavské legendy v deseti kapitolách zachycují i dosud nikým nepublikované pasáže z prastarého lidového vyprávění. Čtenáři se mohou těšit na odhalení tajemství a záhad konkrétních míst, které zůstávaly po staletí skryty. Dozvíte se například, co tropil nebezpečný Klepálek v Rejštejně poblíž Sušice, kdo zneužil dar Lesní matky na úbočí hory Plechý nebo co má na svědomí Morová bába. Každý příběh čtenáře přenese do fascinujícího světa šumavských lesů a hor.

Hynek Klimek celý život sbírá pověsti i příběhy, kamkoliv přijede začne pátrat po místních legendách. Před několika lety se přestěhoval do samotného srdce Šumavy, která přirostla k tomu jeho, a od té doby bádá po jejích strašidlech, tajemných postavičkách a záhadných událostech. Přistupuje k těmto legendám s velkou pečlivostí a úctou, což se odráží v autentičnosti a živosti jeho podání. Staré šumavské legendy jsou tak nejen literárním dílem, ale i cenným příspěvkem k uchování kulturního dědictví regionu Šumavy. Tato knížka je ideální pro milovníky historie, legend a mystických příběhů.

Příběhy doprovází skvělé ilustrace Přemysla Vranovského.

O autorovi: Hynek Klimek žil od roku 1978 v Českých Budějovicích a po roce 2006 převážně na Šumavě, kde se na jaře roku 2012 usídlil natrvalo. Původním povoláním stavební technik se stal v lednu 1990 novinářem a zůstal jím patnáct roků. V roce 1990 přispíval do časopisu Hlas svědomí nebo byl krátce šéfredaktorem týdeníku Nový život. V letech 1997–1998 byl šéfredaktorem deníku Českobudějovické listy. Od prosince 2012 je svobodný literát-publicista. Je členem Jihočeského klubu Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů České republiky. Je autorem řady vlastivědných publikací o Šumavě a jižních Čechách a také se věnuje tvorbě pro děti. V nakladatelství Grada mu vyšla řada knížek o strašidlech v úspěšných edicích Strašidlář, Čumidlo a Pohádkář.

Pavla Linhartová