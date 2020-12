Prachatický deník a společnost KreBul vyhlašují soutěž o Nej vánoční cukroví roku 2020. Letos je téma: NEPEČENÉ cukroví. Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie, nepečené vánoční cukroví bude hodnotit pětičlenná komise.

Hodnotit se bude: vzhled/nápad, chuť, vůně. Nejlepší tři soutěžní vzorky budou odměněny a zároveň budou i s receptem zveřejněny na webových stránkách www.krebul.cz a v Prachatickém deníku.

Podmínky účasti: Přihlásit se v kanceláři KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice. (kontakty: e-mail: komunitko@krebul.cz, tel.: 388 424 196, www.krebul.cz) nebo prostřednictvím kuponu, který najdete v Prachatickém deníku.

Donést 5 ks vámi vyrobeného nepečeného cukroví i s receptem 17. prosince od 10 do 17 hodin nebo 18. prosince od 10 do 12 hodin do KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice.

Vyhodnocení se koná 18. prosince ve 14 hodin.