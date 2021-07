Ukázka plavení dříví bude součástí sousedské slavnosti obyvatel Jeleních Vrchů a obce Nová Pec Hiršperský den. Program Hiršperského dne začne na Jeleních Vrších ve 12:00 hodin. Vystoupí kapela Hraje to, bude zajištěno občerstvení.

Již zhruba ve tři čtvrti na jednu vedle sochy plavce Hynka jen několik metrů od Starého kanálu a smyku od plavebního tunelu bude plavební ředitel Hynek Hladík vyprávět o historii i současnosti Schwarzenberského plavebního kanálu, který umožnil plavit palivové dříví ze severních úbočí Šumavy přes hlavní evropské rozvodí k řece Große Mühl a po ní k Dunaji. Dál potom byla polena dopravována na lodích do tehdejšího císařského města Vídně. Celkem bylo pro Vídeň splaveno během "zlatých časů" plavení dříví za skoro sto let (od roku 1793 do roku 1891) téměř osm milionů prostorových metrů palivového dřeva. Teprve později, na přelomu 80. a 90. let 19. století byl "proud" dřeva přesměrován Želnavským smykem k Vltavě, současně byl od Želnavského smyku k bavorským hranicím upraven plavební kanál pro plavení dlouhého dřeva - klád 19 až 23 metrů dlouhých. Plavení na Schwarzenberském plavebním kanálu trvalo do počátku 60. let 20. století.

Od roku 1963 je Schwarzenberský plavební kanál uveden na seznamu nemovitých kulturních památek technického významu. V roce 2014 se Schwarzenberský plavební kanál spolu s Vchynicko-tetovským plavebním kanálem a s plavební úpravou Kaplického potoka stal jako Šumavské plavební kanály národní kulturní památkou.

Ve dvě hodiny odpoledne dá plavební ředitel pokyn malým plavcům, kteří na plavení přijdou, aby naházeli připravená polena do vody. Pak již další plavci otevřou stavidla a proud vody ponese polena k jejich dnešnímu zhruba 400 metrů vzdálenému cíli.

Po skončení ukázky plavení předá plavební ředitel malým plavcům, kteří se aktivně zapojili do plavení, chlapcům i děvčatům, diplom a učebnici plaveckého učně a bude je pasovat plaveckým učněm.

Ukázka plavení dříví je součástí projektů Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu a Schwarzenberský plavební kanál - předání znalostí nové generaci, jejichž nositelem je folklorní soubor Libín-S Prachatice. Projekty jsou podpořeny Evropskou unií z programu Interreg Rakousko - Česká republika, Jihočeským krajem a obcí Nová Pec.

Ing. Hynek Hladík