Co je Tereziánské léto:

Tereziánské léto je jedním z období babího léta. Je to čas od poloviny první říjnové dekády do přelomu druhé a třetí dekády října. Sluníčko už nám svítí méně a postřehnout už můžeme ranní a večerní mlhy.

