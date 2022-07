Pátek 24. června 2022

Velké náměstí

17.00 Slavnostní zahájení Průvod partnerských měst Historický průvod + ceremonie Příjezd soumarů, předání soli, ochutnávka vína

18.00 Jiří Zonyga a Větry z jihu

20.00 Olga Lounová

22.00 Trautenberk

24.00 Second Hand Kabát revival

Pivovarská zahrada

17.00 Doubravanka

20.00 Babouci

22.30 A je to!

Hospicový park

13.00–19.00 Program pro děti (DDM)

Parkán

18.00 zahájení slavností

18.05 Hudební skupina Cink

19.15 Skupina historického šermu – Fedrfechtýři

19.55 Dětský folklorní soubor Libíňáček

20.30 Taneční skupina Fioretto – Když šlechta tančí

20.50 Kejklířské představení kejklíře Jeníčka

21.15 Skupina historického šermu – Fedrfechtýři

21.40 Taneční skupina Fioretto – Tance lidu prostého

21.50 Ohňová show – skupina ChůdadloSoumarské ležení

Sobota 25. června 2022

Velké náměstí

10.00 Kostýmovaný renesanční průvod

11.00 Tereza Kerndlová

13.00 Crabdance

14.30 Batterie fanfare L'indépendante (Francie)

16.00 Praporečníci Terra del Sole (Itálie)

17.00 Lipo

19.00 Wildsticks & The Brass Band – bubenická show

21.00 Pekař

23.00 Kristián Šebek a orchestr – Pocta Karlu Gottovi

24.00 Ohňostroj

Pivovarská zahrada

13.30 Radostné přátelství

14.15 Husmen

15.10. Senior Country Club

16.00 Šumavská osmička

18.30 Šumavanka

20.30 Netolička

Hospicový park

10.00–16.00 Program pro děti (KreBul, o. p. s.)

Parkán

11.00 Zahájení druhého dne slavností

11.05 Jan Venas ml. – písně středověké

11.40 Praporová show – Fedrfechtýři

12.10 Jan Venas ml. – písně středověké

12.50 Utopené dějiny, aneb O rybníkáři Kubovi a báběSlepičkové – pohádka pro malé i velké diváky –Rybníkáři

13.55 Taneční skupina Fioretto –Tanec na dvoře posledních Rožmberků

14.15 Folklórní soubor Čiulbute (Litva)

15.00 Pohádky z Popletené Lhoty – Marediv

16.05 Taneční skupina Fioretto

16.25 Rybníkáři hudebně divadelní skupina

17.10 Partnerské město Zvolen (Slovensko)

18.35 Rybníkáři hudebně divadelní skupina

21.00 Extra Band revival

Poštovní ulice – závan středověku

12.00 Ve městě je veselo aneb písně středověku

13.30 Ve městě bude pořádek – povídání mistra kata

14.00 Bujaré písně středověku

15.30 Ukázka práva útrpného

16.30 Jak se hrávalo o slavnostech

18.00 Trestání nepoctivých kupcůStylová krčma s vínem a medovinou

Vstupné:

Na místě: 200 Kč

Zlevněné: 80 Kč (ZTP, ZTP/P, děti 11–15 let a starší 65 let)

Děti do 10 let a kostýmovaní zdarma.

Všechny vstupenky platí na oba dny.

Vstupné se bude vybírat:

pátek 15.00–23.00 hodin

sobota 9.00–22.00 hodin