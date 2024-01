Přestože víme, že dobrovolníkem může být osoba starší 15 let, zaměřili jsme se v Prachaticích na ty, kteří vykonávají pravidelně, nepravidelně „dobré skutky“ – dobrovolnictví již v mladším věku. A ocenili jsme je.

Ocenění dětských dobrovolníků v Prachaticích. | Foto: Hanka Rabenhauptová

V létě 2023 město Prachatice vyhlásilo dobrovolnickou kampaň „Aby skutek neutek“, ve které jsme vyzvali děti, rodiče, učitele, vedoucí kroužků, kamarády, aby sepsali své, či svých dětí, kamarádů, žáků … „dobré skutky“, napsali nám, kde pomáhají, jak, s čím a komu. O dobrovolnictví – dobrých skutcích nám přišla řada návrhů, a to psanou formou, prostřednictvím obrázků, nebo byly zaslány fotografie. V prosinci u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků došlo k samotnému vyhodnocení a slavnostnímu předání certifikátů.

Slavnostního předání certifikátů byl po celou dobu přítomen starosta města Jan Bauer. K poslechu a oceněným nám zahrála na klávesy Lenka Alföldy a její tři svěřenkyně z hudebního oboru místní ZUŠ Prachatice. Tlumočila do ukrajinštiny dobrovolnice z ČČK Prachatice. O Dobrovolnickém centru Prachatice popovídal Zdeněk Krejsa.

Poprvé historicky získal certifikát za dobrovolnictví z rukou starosty města Jana Bauera a koordinátorky tzv. firemního dobrovolnictví Městského úřadu Prachatice Hanky RH+ Rabenhauptové: FILIP KŘIŠŤAN, ANDREJKA HOUŠKOVÁ, HONZÍK PENC, JARUŠKA USATYUK A ONDRA VANĚČEK.

A v čem jsou například tyto děti mimořádně? Pomáhají s venčením psů starým lidem, dokážou hrát karty, zpívat i malovat s lidmi s handicapem, nebo odnést, přinést, podržet vozíčkářům dveře, tašku, pomáhají s nákupy, či sázet a ošetřovat stromy. Ocenění získala i ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387 a ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 za skutky a informovanost o dobrovolnictví. Oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich mimořádný přístup a dobré skutky.

A jak říká jedno české přísloví: „Mnoho řečí, ale skutek utek“. Tzn., že někdy od dlouhého mluvení může být dlouhá cesta ke skutečnému činu, dobrému skutku a proto mnohdy k němu ani nedojde. Někdo hodně mluví a mluví o tom, co všechno udělá, ale jde jen o slova, sliby a tak „skutek utek“, sliby chyby!

Konat dobro navíc nic (nebo skoro nic) nestojí! Snad jen trochu času, zdrojů a sil, kdo je má. Když se kolem sebe rozhlédneme, na každém kroku je pro dobrý čin místo. Někomu pomoci, poradit či jej potěšit slovem, pozorností, drobností nebo jen úsměvem. Možná si nyní někdo z vás říká, to ale moje děti dělají také, to naše škola, žáci umí. No bez nominace jsme ocenit a pozvat nemohli…? Tak vyčkejte na další výzvu.