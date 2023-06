„Školičko, má milá, už je to tady… Loučím já se s tebou. Uteklo to hrozně rychle, naučila jsi mě toho hodně. Vzpomínat na tebe budu celý život, ale posunout se musím již dál.

Tabla absolventů prachatické MŠ Paraplíčko. | Foto: Martina Lišková, asistentka pedagoga MŠ Česká

Měj se hezky a nezapomeň, že vždy budu tvým Paraplíčkovým dítětem.“ Na vědomost se dává, že v Mateřské škole Paraplíčko nyní probíhá výstava portrétů našich předškoláků. Tablo absolventů je umístěno na plotu školky. Přijďte si prohlédnout jedinečné a originální malby, které tvořily zcela samostatně předškolní děti. Při tvoření se fantazii meze nekladly. Posuďte sami… Vznikla nádherná díla. Společně s námi se tak můžete rozloučit s dětmi, které zakončí svou velkou etapu života. A my jim všichni z Paraplíčka přejeme ať vstup do školy je co nejhladší, ať překonají všechny nástrahy života a ať jsou celý život šťastné a spokojené jako doposud.