Nejdříve bych chtěla zdůraznit, že jsme se na děti moc těšili a paní učitelky jsou rády, že mohou své žáčky vyučovat prezenčně. Myslím, že si všechny velmi oddechly.

Návrat školáků v ZŠ Národní v Prachaticích. | Foto: Foto poskytla: Hana Bolková

První tři dny si děti s paní učitelkami potřebovaly popovídat, paní učitelky zjistily, co děti umí (moc ocenily pomoc vás - rodičů) a děti si zvykaly na školní režim, který je nyní těžší díky protiepidemiologickým opatřením. Jsme rádi, že v každé třídě lze realizovat tzv.tandemovou výuku - to znamená, že jsou v každé třídě aspoň dva pedagogové a paní učitelky přizpůsobí výuku potřebám dětí. Děti se chodí protáhnout na chodbu, s dostatečnými rozestupy si bez roušek zacvičí, ve třídě se často větrá, na tělocvik chodí ven. Ve školní jídelně si samy děti neberou příbory, pití a ani polévku. Třídy mají mezi sebou dostatečné rozestupy. Montessori třídy pracují tak, jak jsou zvyklé - pomáhají si děti různého věku, pracují na projektech a s pomůckami. Na přestávky chodí ven, kde mohou svačit pod pergolami. Je zde i dostatek času na pohyb. Do školy přišly téměř všechny děti a podle slov paní učitelek nemají děti v učivu velké mezery. Děti mají chuť do práce i na zábavu ( v jedné ze tříd nacvičují taneček). Školní družina je zatím rozdělená podle tříd a pracuje v běžném režimu.