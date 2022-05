Ke stálým výstavním expozicím každou muzejní sezonu připravujeme pro návštěvníky další přístupné výstavní expozice, které se každoročně obměňují.

Volarské muzeum je pro veřejnost otevřeno od 1. května do 30. září.

Návštěvní dny jsou od úterý do neděle v době od 10.00 do 17.00 hod. (12.00 – 12.30 je polední pauza). V pondělí je zavřeno.

Vstupné:

Děti, důchodci, studenti: 10,- Kč

Dospělí: 20,- Kč

Rodinná vstupenka (2 děti+2 dospělí): 40,- Kč

Hromadné vstupné (minimálně dvacetičlenná skupina) děti, důchodci, studenti: 5,- Kčdospělí: 15,- Kč