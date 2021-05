Jihočeský Krajský úřad České Budějovice v květnu 2021 hostí výstavu dokumentů a fotografií Pět let SeniorPointu Prachatice a Umění s postižením. Výstava byla dvakrát odložena z důvodů nouzového stavu.

SeniorPoint Prachatice, kontaktní místo pro seniory, působí na Prachaticku šestým rokem. Mezi základní činnosti bezesporu patří poradenství, zajišťování SeniorPasů, vydávání čtvrtletníku SeniorPoint Pressu, vedení kroniky. K nástavbám patří sociálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. A věřte, že za pět let již bylo nabídnuto seniorům a jejich přátelům mnoho aktivit. Přijďte se podívat na výstavu činnosti SeniorPointu, která je k vidění na adrese Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, a to v návštěvní době, která je v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Výstava je ve třech patrech budovy. Dvě jsou s dokumenty SeniorPointu Prachatice, v přízemí pak s fotografiemi z podpořeného projektu Umění s postižením. Fotografie jsou především fotografa Karla Rabenhaupta, ale také Hanky RH+ Rabenhauptové, Zdeňka Krejsy a Jiřího Gabriela Kučery.