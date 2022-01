Během celého měsíce budou u pokladny plaveckého bazénu v Prachaticích archy, do kterých můžete zaznamenávat své výkony (jméno, příjmení, počet bazénů a datum). Ceny za výjimečné výkony jednotlivcům nebo i mezigeneračním dvojicím, městům, budou posléze předány.

V úterý 1. února 2022 od 13 hodin se můžete zúčastnit i mezigeneračního závodu dvojic, věkový rozdíl by měl být více než 22 let (mezigenerační závody dvojic na 25 + 25 metrů, volný způsob) a v pondělí 28. února 2022 proběhnou na ukončení kampaně závody zástupců měst.

Patronkou štafetového plavání je přemožitelka Gibraltaru Lucie Leišová. „Nejde o závratné sportovní výkony. Snažíme se seniory hlavně inspirovat k tomu, aby byli aktivní a udělali něco pro svoje zdraví,“ říká mluvčí projektu SenSen Lucie Nekvasilová.

„Plavání důkladně procvičí svaly celého těla, nepřetěžuje klouby. Voda nadlehčuje, a tím je zátěž minimální. Za třicet minut lehkého plavání spálíme 360 kalorií. Čím jsme trénovanější, tím déle dokážeme plavat a spálíme tak větší množství kalorií. Právem je plavání často prezentováno jako téměř ideální sport.“ Sportujme v bazénu, udělejme něco pro své zdraví a pohodu. Plavme celoročně, ale v únoru Přeplavme svůj La Manche!

A pokud nevíte, již jednou jsme bylo jako město Prachatice na 3. místě v celé České republice. Tak co, zkusíme to spolu? Vezměte své přátele a jděte do toho s námi.

Po celý měsíc únor se můžete zapojit do celostátní kampaně Přeplav svůj La Manche, kterou vyhlašuje SenSen (Klub senzačních seniorů) a s ním společně akci podpoří město Prachatice, SeniorPoint, Sportovní zařízení Prachatice, Mezi-námi a vy všichni, kteří se akce zúčastníte.

Hanka RH+ Rabnehauptová, Prachatice