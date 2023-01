Přijďte si hned první den zasoutěžit a kterýkoliv jiný den zaplavat a zapsat si své uplavané metry, kilometry do tabulky. Posledního února vše sečteme a poměříme své síly s ostatními spolky, kluby, městy v České republice. Jde o devátý ročník a ani jednou jsme nevynechali (a to ani když se bazén opravoval – plavali jsme ve Volarech, a ani v době covidu, to jsme místo plavání chodily a sčítali kilometry).