Prachatickou výpravu vedl místostarosta Jan Klimeš a celý den na Hluboké se nám věnoval starosta a senátor Tomáš Jirsa.

Dle předem naplánované cesty jsme navštívili soukromou školu Townshend mezinárodní gymnázium, o.p.s., kde nás přijal ředitel Vivek Williams, Ind z Austrálie, a po prohlídce školy jsme se setkali se studenty, kteří nám zazpívali, zasoutěžili si a také za odměnu si pohladili vodícího psa. Všichni přítomní obdivovali přístup pedagogů, kompletnost služeb, nabídku aktivit, ale také například stejnokroje.

V domově pro seniory - Domov důchodců U Zlatého kohouta, Hluboká nad Vltavou, nás provázel ředitel Jiří Slepička. Jde o domov s kapacitou 60 lůžek pro obyvatele Hluboké nad Vltavou a spádových obcí. Poskytuje sociální službu: domov pro seniory a odlehčovací služby. Jde o zabydlené, vstřícné, inspirující zařízení.

V komunitních prostorech proběhla s Tomášem Jirsou beseda o sociální politice města, a dále pak bohatá diskuze nad danou problematikou. Vše v příjemné atmosféře.

Dalším zastavením pak bylo u Sportovně relaxačního areál, který patří k jedněm z nejkomplexnějších areálů v České republice. Nabízí širokou nabídku možností sportovního vyžití i místo pro odpočinek a relaxaci. Součástí areálu je Adrenalin park a Adventure minigolf. A především hřiště pro handicapované, kde jsme nabrali řadu podnětů, inspirace.

Tomáš Jirsa pozval účastníky zájezdu k obědu, kde diskuze pokračovala a jako bonus věnoval prachatickým vstup do ZOO na Hluboké, kterou přítomní kvitovali (někteří sdělili, že dokonce nebyli v ZOU takových 20 let???). ZOO je jednou z největších v Jihočeském kraji a to s více než 300 zvířaty.

HANKA RABENHAUPTOVÁ