/FOTOGALERIE/ Několik zaměstnanců Městského úřadu Prachatice a dalších dobrovolníků se vypravilo s prachatickými seniory za květinami na zámek Kratochvíle.

Na tradiční výstavu Návrat květů na zámku Kratochvíle vyrazili senioři z Prachatic, doprovodili je dobrovolníci. | Foto: Hanka Rabenhauptová, Zdeněk Krejsa

V rámci firemního dobrovolnictví pomohli při návštěvě zámku Kratochvíle s doprovody těm, kteří by to sami nezvládli. Zámek Kratochvíle letos připravil pro své návštěvníky tradiční výstavu květinových instalací „Návrat květů“. Výstava je otevřena od 23. května, ukončena dle výdrže květů bude do 28. května. Město Prachatice dlouhodobě spolupracuje se zaměstnanci zámku, a tak byla i tentokrát umožňěna individuální prohlídka výstavy s průvodkyní Lucií Rabenhauptovou.

Zámek někdo poprvé, někdo po mnoha letech, viděl z vozíku, skutečné zblízka, i díky doprovodu, který tvořili dobrovolníci. Nejužší kontakt byl umožněn nevidomým, kteří nasáli vůně všech květin. Vazby, výplně, aranžmá udělaly radost čtyřiadvaceti seniorům a osobám se zdravotním postižením z Prachatic, pěti vozíčkářům i sedmi lidem s dalšími podpůrnými pomůckami, nevidomým a neslyšícím. Je pravdou, že muži obdivovali více vystavené zbraně, stolní hry a obrazy, ale i květiny je upoutaly. Nechyběla prohlídka zámecké zahrady, která začíná krásně kvést. Velkou ochotu v mimopracovním čase prokázala i Sloní cukrárna, její majitelka Iva Šmídová se s trpělivostí a ochotou se se seniory setkala.