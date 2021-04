Zapojilo se více než 90 seniorů, osob se zdravotním postižením, dětí a mladých lidí, a to nejen z Prachatic. Po uzávěrce nám zaslali výsledky ještě dvě desítky účastníků (bývali bychom měli účast přes 118 zapojených osob). Připojili se k nám také seniorky z Malenic, Volyně, seniorky z obce Zálezly, Strunkovic nad Blanicí, či Bušanovic, ale i ze Soběslavi. Zapojila se Městská knihovna Prachatice, Chelčický domov sv. Linharta a Domov seniorů Mistra Křišťana. Nejmladším účastníkem byl 4,5letý Matěj a nejstarší účastnicí byla paní Marie, 92letá. Skvělé výkony. Výstavu s tipy na výlet uvidíte v květnu v SeniorPointu Prachatice.

Ti nejaktivnější, neznamená to, jen ty, kteří ušli nejvíce kilometrů, ale došli na zajímavá místa, jeli na vozíku, či nachodili kilometry s hůlkami, obdrželi koncem března ceny nejen od Klubu SenSen Prachatice, ale i sponzorů. Akci podpořilo také město Prachatice.

V celostátním měřítku bylo nachozeno 160 000 kilometrů za únor senzačními seniory (1700). Přihlášeno bylo více jak 50 míst.

Nejúspěšnější co do počtu nachozených kilometrů, byli senioři z Klubu Aktiv v Českých Budějovicích s 26 324 kilometry. Druzí skončili členové Senior klubu ZVVZ z Milevska, kde se do výzvy zapojilo úplně nejvíc účastníků – ve 162 lidech zdolali 14 730 kilometrů. Třetí místo obsadili senioři z Rožnova pod Radhoštěm s nachozenými 7 968 kilometry.

A Prachatičtí v celostátním hodnocení získali 4. místo!

Hanka Rabenhauptová