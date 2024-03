Jubilejní desátý ročník plavecké výzvy pro všechny aktivní seniory „Přeplavme svůj La Manche“ přilákal rekordní počet účastníků. Na patnáct stovek lidí společnými silami zdolalo přes sedm a půl tisíce kilometrů. Plaveckou štafetu každoročně vyhlašuje projekt SenSen (Senzační Senioři) Nadace Charty 77. Letos senioři pomyslný kanál La Manche pokořili téměř 225krát.

Výsledky se musejí správně evidovat. Ilustrační foto. | Foto: Jakub Imbera

Slavný lamanšský kanál mezi Francií a Anglií měří v nejužším místě 34 kilometrů a aktivní senioři se ho pokoušejí překonat alespoň virtuálně, v bazénech napříč Českem, vždy během února, a to už od roku 2015. Výzva Nadace Charty 77 se přitom těší stále větší oblibě. Letos ji vyslyšelo 1 577 plavců a pomyslný La Manche překonali téměř 225krát, když společně uplavali 7 644 kilometrů. To je o 1 600 kilometrů více než v předchozím roce.

„Smyslem projektu SenSen je propojovat seniory a motivovat je, aby zůstávali i ve vyšším věku aktivní. Plavecká štafeta přes La Manche v tomto ohledu funguje skvěle a já jsem ráda, že se k ní přidávají stále noví účastníci, někde už s námi plavou bez nadsázky celá města,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 Jolana Voldánová.

Senioři mohou navíc do štafety přizvat svá vnoučata, a tak má akce i mezigenerační rozměr. Patronkou výzvy je dálková a zimní plavkyně Lucie Kubešová Leišová, která před deseti lety stála u jejího zrodu. „Upřímně jsem takový úspěch nečekala. O to větší z něj mám ale radost,“ říká. K výzvě se letos připojil také Český svaz plaveckých sportů, v duchu svého hesla: Jedna voda, jeden tým.

I když nejde o soutěž v pravém slova smyslu, SenSen tradičně vyhlašuje nejúspěšnější týmy i jednotlivce. První místo za nejvíce uplavaných kilometrů putuje už tradičně do Klubu Aktiv v Českých Budějovicích, kde se do výzvy zapojilo nejvíc účastníků z celé republiky, celkem 334, a odkud pocházejí také nejlepší plavec a plavkyně letošního ročníku soutěže. 68letý Vlastimil Houf a o rok starší Alena Mihaličová svými výkony 80,8 a 66,8 kilometrů s přehledem překonali La Manche sami. V průměrném počtu uplavaných kilometrů na jednotlivce si pak výborně vedl tým seniorů z teplické Zvonkohry v čele s 87letým Karlem Stupkou, který severočeskému klubu naplaval rovných 80 kilometrů. Do čela tabulky se dostal ale také Klub aktivních seniorů při DORA Plzeň, jehož jediný zástupce Jozef Metzner přeplaval slavný kanál sám.

Nejúspěšnější mezigenerační dvojicí se může pochlubit tým s příznačným názvem Senioři z Mostecka a jejich přátelé, kde 85letá Květoslava Drdová s vnučkou Alicí společně uplavaly 94 kilometrů. A za zmínku stojí i výkon Jiřího Toužimského z Prahy, který týmu FRESH SENIOR přidal do štafety přes 10 kilometrů uplavaných ve Vltavě.

Výsledky plavecké štafety podle celkového počtu uplavaných kilometrů (SenSen vyhlásil dvě druhá a dvě třetí místa):

1. Klub Aktiv České Budějovice

2. Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm; Senioři Mostecka a jejich přátelé

3. Rada seniorů statutárního města Ústí nad Labem; Senzační senioři Prachatice

O projektu SenSen: Projekt SenSen (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 v roce 2012 jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. Jeho cílem je podporovat všechny, kteří chtějí být aktivní věku navzdory. V současné době SenSen sdružuje přes 150 seniorských klubů a organizací z celé České republiky.

