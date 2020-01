Setkání s místostarostkou Třeboně Janou Grammetbauerovou a vedoucí Poradenského místa pro seniory v Třeboni Janou Vítkovou se uskutečnilo v lednu. Jeho cílem byla výměna zkušeností v oblasti seniorské problematiky.

Návštěva v Třeboni. | Foto: Foto: Hanka Rabenhauptová

Hlavními tématy byl tisk, distribuce a význam seniorských obálek, aktivity pro seniorské, komunitní plánování, ale také propagace a v neposlední řadě informovanost seniorů.

Do Třeboně doputovalo i Pexeso z dílny SeniorPointu Prachatice, od malířky Jitky Sedlecké. Do Kontaktního místa pro seniory, které je v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni, byly předány i Katalogy poskytovatelů sociálních služeb ORP Prachatice.

Na jaře přijedou zástupci města z Třeboně do Prachatic, kde projdou zařízení pro seniory a SeniorPoint, jako kontaktní místo pro seniory, prodiskutují projekt Prachatice Obec přátelská seniorům 2019.