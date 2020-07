Volarský se káč se v roce dvou dvacítek uskutečnil po dvanácté. Navzdory velmi špatnému počasí, které sekáči a dámy s kosou včetně nejmenších nepamatují, přivedlo na Maxovy louky za plaveckým bazénem ve Volarech tři děti, osm žen a šestnáct mužů. Ti za velkého chladu a deště prokázali svou odolnost a otužilost a kosili svá políčka jako každý rok.

Volarský sekáč se konal již po dvanácté. | Video: Ladislav Beran

Pánové kosili čtverec 7x7 metrů, dámy, 5x5 metrů a děti čtverec 3x3 metry. Tradičně se začalo Modlitbou sekáče, ale letos jako by ji Svatý Petr neslyšel a seslal nad Volarskou kotlinu vytrvalý déšť od noci i přes celé dopoledne krápěl trávu déšť, či deštík a to kladlo na všechny vysoké nároky. Pod zataženou oblohou zahájily děti, a trojice jedné dámy a dvou chlapců ukázala, jak to umí a vítězná mladá dáma Mariana Gajarková předvedla koncert s kosou.

Ženy se musely potýkat s těžkou mokrou trávou, ale nic je neodradilo a pokosily své kousky pole bravurně a nejlepší z nich, Marie Tupá, střídá na pomyslném trůně Drahomíru Pešková, která řekla, je to běžné, že trůn se předává a já přeji Marii, ať si to užívá a díky za krásný souboj.

Mužská kategorie byla tradičně nabita a čekal se souboj mezi Františkem Šmolíkem a Miroslavem Šobrem, jenže jak se sportovně říká, když se dva perou, vyhrává třetí a letos tomu tak bylo. Vítězství získal Miroslav Šejna časem 2. 04. 95, před Miroslavem Šobrem, který měl čas 2.14.09, jak je vidět bylo to o špičku kosy.

Po této kategorii následoval oběd, kterým byl vynikající sekáčský guláš doma připravený, který přišel opravdu vhod.

Ani letos nechyběla exhibice vítěze mužů Eduarda Šejny s pověstným Křovinátorem. Ten letos oblékl tradiční úbor žence, aby ukázal, že i jemu voda nevadí. Martin Janda co, by Křovinátor, to měl letos těžké a svému protivníkovi uznale pogratuloval. Byl to souboj velmi zajímavý a čekal se úporný boj, jenže moderní technika tentokráte na mokrou a těžkou trávu jako, by nestačila a člověk Eduard vyhrál na plné čáře. I letos oba pánové předvedli divákům skvělou show a úžasnou podívanou. Škoda jen, že počasí bylo dost špatné a chyběla domácí divácká kulisa, ale i tak to byl krásný den, kdy sekáči předvedli, že počasí je nepřemůže a do Volar jezdí rádi.

Hlavní rozhodčí Ivo Stehlík na závěr dodal, že letos to pro všechny bylo o morálce a poděkoval všem za krásné souboje, vytrvalost a nezapomněl pozvat všechny na příští již třináctý ročník.