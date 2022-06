Ve Volarech se ve čtvrtek 9. června 2022 slavilo zpěvem. V místním kinosále se konal koncert pod názvem Poupata 40 let (180/81 od roku 2021 /2022 jedeme dál). Ano, to přesně napovídá období - od zpěvu do zpěvu, neboť jen covidová pauza zastavila tradiční koncerty na dva roky.