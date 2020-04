Zahájení rybářské sezony na Vltavě se velmi podařio Filipu Šimkovi z Českého Krumlova.

Filip Šimek se svým úlovkem. | Foto: Archiv Filipa Šimka

Ulovil pstruha duhového, který měřil 65 cm. Po krátkém boji zvítězil nad kapitálním úlovkem a jako správný sportovní rybář se s ním také vyfotil a poté rybu pustil zpět do vody.

"Doba vytažení patnáct minut. Opatrně změřen a hned puštěn zpět do vody. Byla to mateční ryba, která se pouští. Tedy alespoň ten kdo je sportovní rybář ji pustí. Takzvaní masáci by ji už měli na pánvičce," říká ke svému úlovku rybář.