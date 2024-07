Jak ten čas letí! Zdá se to jako včera, kdy se malí hrdinové poprvé vydali do světa, aby objevovali tajemství mateřské školy. A dnes tu stojíme, na prahu jejich další velké životní kapitoly, připraveni se s nimi rozloučit. Rozloučení s mateřskou školou je vždy dojemné a nezapomenutelné.

Letos se paní učitelky Lenka Cháberová, Jana Pešková Loukotová a asistentka pedagoga Martina Lišková rozhodly uspořádat speciální rozloučení pro rodiče a nezapomenutelné přespávání ve školce, aby společně s dětmi oslavili tyto důležité momenty. Na tuto mimořádnou akci byli pozváni i senioři z Domova seniorů Mistra Křišťana, neboť společně strávili krásné chvíle pravidelně každé úterní dopoledne a navázaly spolu hluboké přátelství. Rozloučení, které se konalo 18. června, bylo plné smíchu, radosti a slz dojetí. Pěvecký sbor Fontána zahájil tuto akci a roztančil všechny přítomné. Naši malí předškoláci si pro své rodiče připravili krásný program, který zahrnoval písničky, básničky a tanec. Bylo vidět, jak moc se na tento okamžik těšily a jak tvrdě pracovaly, aby rodičům předvedli to nejlepší. Jedním z vrcholů bylo slavnostní pasování dětí na školáky. Každé dítě bylo pozváno před publikum, kde jej paní učitelky pasovaly na školáka slavnostním mečem, symbolem nového začátku a velké změny v jejich životě. Poté jim bylo předáno vysvědčení, které ocenilo jejich úsilí, pokroky a nezapomenutelné okamžiky strávené v mateřské škole. Na tvářích dětí zářila hrdost a nadšení, které se mísily se zvědavostí a očekáváním, co přinese budoucnost ve škole. Rodiče pak své malé školáky odměnili bouřlivým potleskem a upřímným objetím, což umocnilo pocit, že tento den je opravdovým přechodem do nové etapy jejich života. Ve čtvrtek 20. června následovalo přespávání ve školce, což bylo pro děti velké dobrodružství. Tančilo se, hráli se různé hry a také se šla stezka odvahy, kde děti vypátraly poklad. Byla to noc plná smíchu, zážitků a přátelství, které si budou pamatovat celý život. Tento rozlučkový večer nám připomněl, jak důležité jsou tyto první roky života, jak rychle utíkají a jak silně ovlivňují další kroky našich dětí.

Jsme pyšní na všechny naše malé absolventy a věříme, že jsou připraveni čelit všem výzvám, které je čekají. Milí rodiče, děkujeme Vám za vaši důvěru a spolupráci během těchto let. A milé děti, přejeme vám hodně štěstí a úspěchů ve škole. Vždy budete součástí naší velké Paraplíčkové rodiny a dveře naší mateřské školy budou pro vás vždy otevřené. S láskou a pýchou, vaše Paraplíčková rodina