V lednu, jako každoročně, jsme odstartovali divadelní sezónu premiérou nově nastudované divadelní hry Je to na bednu, v režii Zdeňka Duška a za dramaturgické a scénografické spolupráce členů činohry Jihočeského divadla pana Jiřího Untermüllera a paní Jaroslavy Červenkové. Odehráli jsme pár představení a museli jsme vzhledem k celorepublikovým opatřením činnost ukončit. Jak příznačný podtitul měla tato divadelní hra: "Zabedněná fraška z časů, o nichž už nikdo nevěří, že byly".

V březnu bylo v plánu divadelní jásání. Pravidelná akce, při které se scházíme spolu s přáteli a kamarády v hotelu Záviš z Falkenštejna. Atmosféru celé akce vždy vyšperkuje parta hudebníků z kapely Shelou Band. Tančíme a jásáme. To už jsme letos bohužel také nestilhli.

A následuje měsíc květen. Měsíc, na který se vždy moc těšíme a který připravujeme, plánujeme a zařizujeme minimálně půl roku dopředu. Letos měl proběhnout již šestý ročník festivalu amatérských divadelních souborů s názvem Křížem krážem za divadlem. Tato akce má od svého prvopočátku jediný cíl. Setkání spřátelených souborů a divadelníků nad prací uplynulé sezóny. Pestrost festivalu zajišťuje skutečnost, že polovina programu je vyhrazena souborům, které stály u zrodu festivalu a druhá polovina nováčkům. Ale nejedná se o nováčky ledajaké. V rámci volné spolupráce s hercem z Jihočeského divadla Jiřím Untermüllerem a Ateliérem 3D jsou do programu zařazena představení hereckých a muzikálových kurzů, které Ateliér každoročně otvírá. Vždy se jedná o jiné skupiny, jiný repertoár. Festival nalezl v předchozích letech své útočiště v přívětivých prostorách zámku Ohrada. Ale nejen tam. Divadelníci vyjeli za diváky místním turistickým vláčkem a odehráli svá představení na náměstí, u kostela i v prostorách sportovního areálu. A to není vše, večer, po skončení posledního představení mají jeho účastníci možnost obohatit své zkušenosti v rámci workshopu IMPRO s lektorkou Ninou Mocovou. Zkrátka Křížem krážem za divadlem. Za podpory Města Hluboká nad Vltavou a Jihočeského kraje se tak mohou na Hluboké potkat amatérští divadelníci z celé republiky. Během víkendu jsou k vidění různé žánry, od baletu, pohádek pro nejmenší, pestrých divadelních představení až po ohromující zvuky afrických bubnů. Festival se bohužel také nekonal.

V září, nejpozději však v říjnu, začínáme obvykle zkoušet představení na novou sezónu. Moc jsme se těšili, protože jsme měli v plánu zpívat. Takový malý divadelní kabaret s písničkami. Tak jsme se v září sešli, rozdali si scénáře a noty a … vzhledem k celorepublikovým opatřením už jsme se nesešli.

Ještě v říjnu jsme chtěli pořádat divadelní představení našich "kolegů" z Jihočeského divadla. Ti k nám měli přijet odehrát představení Společenstvo vlastníků. Tak to se také nekonalo, je odloženo.

Nápadů, námětů a plánů máme stále dost! Tak třeba, což takhle zahrát si na úplně novém, nezvyklém místě. Což takhle zahrát si divadlo na Karlově hrádku? Divadelní soubor Křížžáci se stal v loňském roce shodou okolností také jedním ze zakládajících členů spolku Karlův Hrádek z.s. A to by nebyl náš divadelní guru Jiří Untermüller, aby něco nevymyslel. Už plánuje, píše, skládá a přemýšlí, proč se vlastně Karlův hrádek jmenuje Karlův? Mohl se tam byť jen zastavit sám Karel IV.? A proč bychom si o tom nemohli zahrát divadlo? No protože vzhledem k celorepublikovým opatřením nemůžeme. Zatím nemůžeme!

Víme, že divadlo je pro nás jen koníček, že se divadlem neživíme a že nám chybí "jen" ta tvůrčí práce s přáteli. Víme to a držíme divadlu palce, ať tuhle zvláštní a smutnou dobu ve zdraví přečká.

Divadelní soubor Křížžáci, Hluboká nad Vltavou