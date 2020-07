Za přítomnosti nejvyšších představitelů vimperského závodu a starostky města Vimperk byla slavnostně otevřena dětská skupina, která slouží jako firemní školka pro děti zaměstnanců Rohde & Schwarz. Investice za téměř 10 miliónů korun má usnadnit rodičům návrat z rodičovské dovolené.

Rohde & Schwarz otevřelo firemní školku. | Foto: Foto: Rohde & Schwarz

Projekt firemní dětské skupiny Královská školka Rohde & Schwarz Koumáčci je novým benefitem určeným na podporu zaměstnanců Rohde & Schwarz s dětmi ve věku od jednoho roku do šesti let. Cílem je rovněž umožnit rodičům vracet se dříve do pracovního prostředí, třeba i na částečný úvazek. Budova školky je postavena v areálu společnosti a na přilehlé zahradě bylo zbudováno dětské hřiště s hracími i interaktivními prvky. Nechybí ani jedlá zahrádka, kde děti ochutnají sezónní plodiny.