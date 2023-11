Od samého začátku října nás v Paraplíčku čekalo opět spousta akcí a zábavy. 3. října nás ve školce navštívila logopedka Mgr. Leona Červíková, která u vybraných dětí provedla diagnostiku. Po celou dobu byla přítomna i Lenka Cháberová, učitelka a logopedický preventista.

Říjen v prachatické Mateřské škole Paraplíčko v České ulici. | Foto: Martina Lišková

Tato skvělá spolupráce trvá již několik let a my jsme za ni v Paraplíčku velmi vděční. Následující den 4. října vyrazili předškoláci na dopravní hřiště na DDM, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli dodržování pravidel silničního provozu. Někdo jel na odrážedlech či koloběžkách, jiní si zahráli na chodce. Děti se seznámily se základními dopravními značkami a zkusily si řešit jednoduché dopravní situace. 5. října nám ve školce zazvonil zvoneček a my jsme se ocitli v divadle. Přijelo nás navštívit Divadlo Luk, které si pro nás připravilo divadelní představení s názvem „O kůzlátkách“. Kouzelník vykouzlil z velké krabice barevnou louku a také tři malá kůzlátka – Culinku, Napucánka a Hopsálka. S vlkem si kůzlátka užila trochu strachu a děti naopak plno zábavy, neboť celé představení bylo velmi originálně a vtipně zpracované. Po celém Paraplíčku se ozýval dětský smích. V pátek 6. října vyrazili předškoláci na Dřípatku, kde na ně čekal výukový program „Poklad v půdě“. Děti společně objevovaly, jaké poklady a fascinující svět ukrývá půda. Pátraly po větších i drobnějších živočiších v půdě. Dále se dozvěděly zajímavé informace o tom, co dělají organismy v půdě. V polovině měsíce nás navštívil odborník, který speciálním přístrojem provedl preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. „Básničky, říkadla, rýmovačky“ – to je název výukového programu Městské knihovny Prachatice, kam se vydali i naši předškoláci. Děti se seznámily nejenom s krásným prostředím knihovny, ale také si přičichly k nové lásce – ke knihám. Dopoledne si užily všechny zvídavé hlavičky. V říjnu s divadlem ještě nekončíme. Celé Paraplíčko se společně přesunulo do školky na Skalku, kde na nás již čekalo divadelní představení „Nádherné úterý“. Kouzelné divadelní vyprávění se spoustou magických efektů představila herečka Ivana Bílková. Děti byly z tohoto krásného příběhu nadšené. To bylo znát nejenom na potlesku od publika, ale také na smíchu, který se ozýval po celé školce. Děti ze 3. a 4. třídy si užily další divadelní představení „Krysáci a ztracený Ludvík“ v Městském divadle Prachatice. Nerozlučná parta, která zažívala na malém smetišti jedno dobrodružství za druhým. Jedno nevídané bylo právě to, když se ztratil Ludvík! A tak začala nebezpečná pátrací akce a spousta dobrodružství, které děti napínavě sledovaly. O tom, že hudba léčí je známo již po tisíciletí. Předškoláci měli skvělou příležitost se zúčastnil muzikoterapie prostřednictvím „Bubnování a rytmiky“, která se odehrávala na DDM. Bubnování se dětem moc líbilo a celé dopoledne si moc užily. V Paraplíčku se opravdu dětí nenudí, stále se něco děje a užíváme si společně každý den.