Lišák Áron si vás v Třeboňské záchranné stanici prohlédne pěkně zblízka. Vypadá to, že autorka článku si to trochu popletla. Vždyť přece lidé si prohlížejí zvířata a ne naopak! Nu, věřte tomu nebo ne, návštěvníci zoologických zahrad, zookoutků či expozic záchranných stanic bývají pro řadu jejich stálých obyvatel skutečně vítaným rozptýlením. Dlouhodobé odloučení zvířecích chovanců od jejich dvounohých obdivovatelů tak může mít neblahý vliv nejen na finanční rezervy nutné pro zajištění péče, ale i na psychiku chlupáčů či opeřenců.

Proto nejen lidé, ale i mnohá zvířata uvítají (snad) brzké obnovení návštěvnického provozu. V záchranné stanici v Třeboni je možné se celoročně seznámit s řadou živočichů, kteří se v důsledku trvalého handicapu nemohli navrátit zpět do přírody. Patří mezi ně i pětiletý lišák Áron. „Náš rezavý krasavec měl smutný osud. Po fyzické stránce mu nic neschází, stal se však obětí nepovedeného „experimentu“. Od malička totiž vyrůstal v městském bytě. Brzy však jeho majitelé zjistili, že liška je sice krásné a chytré zvíře a jako štěňátko také extra roztomilé, opravdu to ale není pes ani kočka. Dlouhodobé sdílení domácnosti s tímto napůl ochočeným, v srdci však divokým a přírodním pachem řádně naparfémovaným tvorem se pochopitelně ukázalo jako nemožné. Lišák měl ale nakonec štěstí v neštěstí a osud ho zavál do naší péče,“ vypráví Nikola Mrázková, ošetřovatelka z Třeboňské záchranné stanice. „Lišky jsou ostražité, ale zároveň velmi zvídavé a hravé šelmičky. V novém výběhu, kam nedávno v rámci stanice přesídlil, je Áron nadmíru spokojený a dění ve svém okolí s oblibou sleduje z horních pater, díky nimž dohlédne i na Zlatou stoku a přilehlé louky. Zde se cítí v bezpečí a zvědavě vyhlíží nejen pečovatele přinášející myšky a oblíbená jablka, ale rovněž návštěvníky, za zdí venčící pejskaře či proletující poštolky“ doplňuje Nikola. Áron si čas od času užívá i vycházek do přírody. Je uvyklý na vodítko a dopřává si tak se „svými“ lidmi radostného liščího šmejdění a myškování na okolních loukách.