RETRO: Historické fotky Vlachova Březí. Nahlédněte do uliček i na staré náměstí

Čtenář reportér Čtenář

Že jsou od Vlachova Březí nejhezčí holky, to už víme z písničky kapely Yo Yo Band. Ale jaká je historie tohoto města, jehož soukeníci svého času dobývali svými výrobky trhy v německém Pasově i rakouském Linci, to se mužete dočíst právě v tomto článku. V galerii můžete nahlédnout i do historických uliček a zákoutí města.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Historické fotografie z Vlachova Březí a okolí. | Foto: Se svolením města Vlachovo Březí