Gizela 6 – tato třešňová podnož redukuje vzrůst naštěpovaných stromů ve srovnání s ptáčnicí přibližně o 40% v závislosti na odrůdě. Dobře se množí v podmínkách in vitro a zelenými řízky. Nebyly zatím zjištěny problémy afinity podnože k některým z odrůd. Velmi dobře kotví v půdě, proto nevyžaduje trvalou oporu. Kořenové výmladky se vyskytují zřídka. Velmi dobře plodí a do plodnosti vstupuje brzy. Větve nasazuje v tupých úhlech. Není tolik náročná na půdní podmínky a závlahu jako její sesterská podnož Gisela 5.

Černá ředkev je zdravá zelenina konzumovat by ji měli hlavně diabetici. Pokud si ji chcete vypěstovat sami, začneme s výsevem zhruba v polovině června. Meziřádková vzdálenost se doporučuje 30 centimetrů. Do řádků pak vyséváme semena po 2 až 3 na vzdálenost asi 15 cm od sebe do hloubky asi 1 až 2 cm. Vzhledem k mohutnosti kořenů je nutné v době, kdy se plně vyvinou děložní lístky vyjednotit ředkev na jednu rostlinu.

I v menší zahradě se v koutě vyplatí pěstovat keř růže šípkové. Je jedničkou v odolnosti a houževnatosti. Jedinečná je v tomto ohledu růže svraskatá. Vytváří husté, až dva metry vysoké keře. Její šípky jsou obrovské, tmavočervené, léčivé a výtečné. Tato růže pochází z Asie a je dokonale mrazuodolná, zcela nenáročná na půdu i vláhu, rovněž odolná na choroby. Růžové keře s velkými plody jsou také nazývány růžemi ovocnými. Nejen pro svou krásu a užitkovost jsou dále šlechtěny. Na Slovensku vznikla osvědčená odrůda Karpatia. Její šípky jsou sladké, bohaté na vitamin C i minerály a mimořádně velké, což rozhodně uvítáme při zpracování.

Průběžně kontrolujeme všechny porosty (ovocné i okrasné) zda se na nich nevyskytují choroby a škůdci. V případě výskytu se co nejdříve snažíme odstranit napadené části rostlin. Při větším výskytu chorob a škůdců ihned provedeme patřičnou chemickou ochranu. Provádíme pravidelnou závlahu, kypříme půdu a odstraňujeme všechny plevele dříve než nám vykvetou.

Petr Kumšta