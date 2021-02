Bitva na morál a ten, zdá se, máme, inu vyrážíme. Tentokrát máme všichni čelovku a všichni ji máme funkční, zázraky se dějí. Noční cesta je vždycky tajemná, čarovná, zvláštní, a to hvězdné nebe nad hlavou. Jediný zvuk, který nás provází, je vlastní dech, křoupání sněhu pod nohama a s blížícím se vrcholem slyšíš i tlukot vlastního srdce a někteří hledají plíce. Nefouká, všude ticho a klid. Poledník míjíme těsně před rozedněním.

Pár cvaků na foťáku a rychle směr Skalka. Cesta není prošlápnutá, je krásně zavátá, občas někdo z nás zmizí a zase se vynoří, ale není čas, magický okamžik se blíží. Jsme na místě. Foťáčkové zaujmou pozice, já přidávám další vrstvu oblečení (pátou), jsem to věděla, že se bude hodit. Připadám si jako v pohádce, točím se jak holub na báni a nevím, kam se koukat dřív. Na jedné straně v dálce Kašperk, na druhé Javor, kousek vedle Poledník. Žasnu, jsem šťastná, vděčná a najednou…

Vychází sunce!!! Nikdy mě to nepřestane fascinovat, udivovat, cítím vděk, úžas, štěstí, radost, v hlavě mi běží slova z písně: Svítí, svítí slunce nad hlavou… Neskutečná nepopsatelná krása, síla okamžiku, pár cvaků, pár fotek, ale nechci nic víc, než koukat, vyfotit si do paměti tu krásu a sílu každodenního "zázraku". Kluci jsou úplně v transu, fotí jako o život. Jak se nám ráno nechtělo, tak o to více se východ a výlet vydařil.

Sluníčko, příroda, Šumava nám přejí, vracíme se zpátky, sníh křoupe pod nohama a třpytí se až bolí oči. Slunce nad hlavou, nikde nikdo. Kdyby někdo točil náš sestup a neviděl tu kopici sněhu, jistě by získal dojem, že jsme na mol, případně, že velice neobratně zařazujeme různé taneční kreace. Krátce po deváté hodině ranní jsme zpět, parkoviště se pomalu plní a náš výlet končí, ale energii a sílu okamžiku si určitě uchováme minimálně do dalšího víkendu. Díky Šumavo!

Mirka Machová