Ptačí kvíz na plotě

Pro zvídavé máme připravený nový kvíz na plotě Dřípatky (ve Volovické ulici) a je tentokrát na téma Ptáci. Víte, čí je hnízdo v rákosí? Poznáte siluetu letícího ptáka? Chcete se naučit odpovídat hrdličce? A poznat vajíčka sýkorky? Pokud máte ptačí kamarády rádi, připojte se i do naší soutěže Ptáci a sklo a pomozte zachránit ptáčkům život! Sami pak získáte zajímavou odměnu. Více se dozvíte v článku Ptáci a sklo.

Ptáci a sklo - soutěž

Máte doma prosklený balkon, terasu nebo jen veliké okno? Ročně v České republice zahynou statisíce ptáků po nárazu do skla. Přitom zachránit jim život je tak snadné! Na skleněnou plochu stačí nalepit něco, co ptáci uvidí. Samolepky, obrázky, překrýt ji žaluzií. Na sklo můžete nalepit cokoli, třeba veselé barevné puntíky, jen abyste ptákům dali najevo, že proletět tudy není možné.

Vyzýváme všechny děti, ale i studenty: vytvořte obrázek, může to být ptáček nebo jakýkoli motiv, buď barvami na sklo nebo nakreslete na papír, vybarvěte a zalaminujte nebo vystřihněte ze samolepicí fólie a umístěte na problematickou skleněnou plochu, kterou máte v okolí a jejíž vlastník s vylepením souhlasí. Pozor, aby byla plocha skutečně zajištěná, musí být obrázků více (vzdálených 10 cm od sebe, velikost objektů může být malá, např. 0,5 cm) nebo doplňte svůj obrázek zakoupenými samolepkami.

Nemáte takovou plochu? Nevadí, i váš obrázek pomůže zachránit ptáky (a zúčastní se soutěže), když nám jej přinesete/ pošlete na Dřípatku. Všechny obrázky vylepíme, i u nás na Dřípatce je totiž několik nebezpečných skleněných ploch. Obrázky pro nás nemusíte laminovat (uděláme sami), jen je vystřihněte a nakreslete ten samý motiv i na druhou stranu.

Nechcete, aby skrz skleněnou plochu kvůli obrázkům pronikalo méně světla? Na trhu jsou k mání i průsvitné UV samolepky, které po nalepení vůbec neuvidíte, Ptáci však ano.

Do soutěže pošlete fotky vámi zabezpečených ploch s vašimi výtvory (nebo výtvory samotné), se jménem a kontaktem. Ideálně vše na mail: dripatka@ddm-prachatice.cz. Soutěž probíhá do 30. 6. 2021. A odměna bude stát za to!

Irena Vacková