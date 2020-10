Díky spolupráci s táborským útulkem vám přinášíme přehled současných domácích mazlíčků možných k adopci.

Viktorka - holka od splavu. | Foto: Radek Havlíček

ARNY – majestátní ovčák

Arny je nádherný čtyřletý představitel německého ovčáka, který má bez mála 50 kg. Velké tělo ukrývá však malou dušičku. Arny se vyleká téměř všeho: hadice s vodou, misky s jídlem, jakéhokoliv rychlejšího pohybu, bruslařů na vycházce, kočárku s dítětem a mohli bychom pokračovat. Jeho nejistota pramení z neznalosti, on ty věci prostě nezná, a tak před nimi utíká.

Žil se starým pánem a jejich společný svět byl v jistém slova smyslu velmi omezený a Arny neměl možnost se s běžným životem seznámit. Učí se velmi rychle, chodí moc rád na procházky. Užívá si plnými doušky, čeho příliš ve svém životě nezažil. Je to výborný hlídač, dělá čest svému plemenu. Miluje přetahování s hračkami, aportování míčku.

Arny je očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a označený mikročipem. Hledá domov v rodinném domě se zahradou, s přístupem dovnitř domu. Je to pejsek toužící po lidské společnosti, chce být uprostřed dění, tak bude spokojený. Arny potřebuje páníčka zkušeného, který ho s klidem a s trpělivostí bude dále seznamovat s běžným životem. Nehodí se pro svou velikost k malým dětem.