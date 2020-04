Desetiletý německý ovčák Dingo je pohodový, veselý a přátelský pes. Ve výběhu přiběhne na zavolání a sedni také zvládá na jedničku. Rád aportuje, je zvyklí na klid a pohodu, užívá si důchod. Zřejmě byl hlídačem, za plotem se chová jako profesionální pracant a ochránce. Nejspíše žil na zahradě, je zvyklý na pohyb venku. Hodí se ke starším lidem, je to starší pes s ochranářskými pudy.

Goro – veselý labrador X setr

Šestiletý Goro je kastrovaný pes, na kterém na první pohled nepoznáte jeho minulost. Tedy na jeho chování ne, na těle jsou jizvy zřetelné. Je veselý, šťastný, snaživý, trochu nevycválaný a trdlo, takový neopracovaný diamant. S dobrým a pozitivním přístupem bude nadšený ze života, ale ozvy minulosti se mohou při vypjaté situace objevit, proto se na něj nesmí hrubě a nespravedlivě. Byl nepolíbený výchovou, ale učí se rád a základní povely začíná zvládat. Hodil by se na zahradu k vyrovnaným a sebejistým lidem s vlídným přístupem. Povahu má spíše po setrovi a je to velký lovec. Dlouhá léta byl uvázán na řetězu, hladověl a zatím nepochopil, že jídlo mu už nebude odpíráno, proto potřebuje pána se zkušenostmi.

Dusty – vyrovnaný míčkomil

Dusty je tříletý očkovaný a čipovaný nekastrovaný kříženec ovčáka, kterého štěstěna životem neprovází. Měl kdysi domov, ale jeho majitele potkala tragédie. Potom šel z ruky do ruky a střídal špatné domovy. Na jeho povaze to však nezanechalo žádné stopy. Je vyrovnaný, přemýšlivý, klidný a pohodový. Zvládá chůzi na vodítku, zároveň je čistotný a přátelský i k ostatním psům. Jeho největší vášní jsou míče a tenisáky. Hledá stabilní domov, hodí se do bytu i domku.

Hugo Boss – ochránce rodiny

Osmiletý kastrovaný americký stafordšírský teriér Hugo je pes pevných zásad, klidný, vyrovnaný, oddaný, věrný, odhodlaný, má rád pravidelný režim a řád. Miluje válení v trávě, stabilní zázemí a klidné procházky. Skvěle vychází se ženami a po vytvoření důvěry se rád mazlí, tulí a hraje si. Pokud je s jedním člověk funguje bez problémů, bohužel má z původního zázemí zažité staré vzorce chování, brání nejslabší členy smečky před nebezpečím. Nikdy nikoho nekousl, jenom hrozil. U psů a velkých chlapů je opatrnější s důvěrou, k fenám a ženám se chová hezky. Je veselý a má rád hračky. Potřebuje vhodné, pozitivní, rozumné a důsledné vedení, žádný nátlak či vypjaté emoce a hrubé zacházení. Nový majitel musí umět stanovit jasná pravidla, může žít v domě se zahradou i bytě.

Isolda – černá dračice

Isolda je mladá odhadem roční fena, kříženec labradora a německého ovčáka. Dostala se do útulku na hranici úplného psychického a fyzického vyčerpání, velmi vyhublá a vyplašená. Je energická a hravá, avšak obezřetná. Je naočkovaná, odčervená, ošetřená proti parazitům i načipovaná. Je připravená zapomenout na minulost a najít lepší život. Vhodný bude klidný, mírný a laskavý domov, nový pán s trpělivostí a dostatkem času. Hodí se k domu se zahradou, ale zvládla by i bydlení v bytě. Do adopce může putovat společně se sourozencem Tristanem.

Tristan – Klidný přemýšlivý pan pes

Tristan je asi roční pes. Jako jeho sestra Isolda byl při přijetí do útulku vyčerpaný, hubený a vyplašený. Je rozvážný, klidný, vnímavý a přemýšlivý. Z chování je usuzováno, že s oběma psy bylo hrubě zacházeno. Nechá se však hladit, mazlit. Spolupracuje, reaguje na jméno i zavolání, vyhovuje mu pozitivní výchova a přes pamlsky se rychle učí. Vodítko asi prvně vyzkoušel také v útulku. Je očkovaný, odčervený a ošetřený proti parazitům, včetně očipování. Hledá klidný a laskavý domov se zahrádkou, ale zvykne si i v bytě.

V současném nouzovém stavu kvůli pandemii koronaviru jsou zrušeny úřední hodiny až do odvolání. Útulek není možné navštívit bez předchozí domluvy, ale jinak probíhá plně péče o zvířata, vracení psů či koček původním majitelům, domlouvání adopcí a v omezené míře i venčení psů. Venčení je možné pouze ze stran osob, které již do útulku pravidelně venčit chodí.

Více informací získáte na stránkách útulku. Zájemci mohou volat 773 791 322 nebo psát na email utulek@tstabor.cz či facebook.