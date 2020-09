V krásném slunném dopoledni se ani nikomu nechtělo věřit, že již není léto, prázdniny že se s námi dávno rozloučily a za sebou máme celou polovinu září. Ale skutečně je to tak a do naší školky se po prázdninách vrátily všechny děti, některé dokonce přišly do Paraplíčka úplně poprvé a stali se z nich malí školáčci.

První tématický den v Paraplíčku. | Foto: Mirka Studená

Ti nejstarší, předškoláci ze čtvrté třídy, si se svými učitelkami Petrou a Zdeňkou pro všechny kamarády z celé školky připravili první tematický den letošního školního roku. Za doprovodu písničky „ŠŠŠ“ z muzikálu Rebelové předvedli taneček s barevnými deštníky, který holčičky a kluci odměnili velikým potleskem. Paní učitelky si se všemi dětmi povídaly o tom, proč potřebujeme deštník, že nás může ochránit před deštěm i před sluníčkem a to se mu potom říká slunečník. Odpověď na otázku jak jinak ještě deštníkům říkáme se ozvala hned z několika stran a že to je paraple nebo paraplíčko děti věděly. „Jak se jmenuje naše školka?“ Ale tohle opravdu nebylo těžké a odpověď volaly skoro všechny pusy, jen ti naši nováčci udiveně kulili očka a pozorně všechno sledovali a poslouchali – příště už to také budou znát. A jak to bylo správně? Samozřejmě, je to Paraplíčko! V našem Paraplíčku jsme všichni dobře schovaní nejen před deštěm, bouřkou, mrazem, ale také před různými nástrahami a nebezpečím, které by nás mohlo venku potkat. Všichni jsme kamarádi, máme se spolu rádi a vůbec, jsme skvělá parta! A to, že jsme, děti hned dokázaly tím, jak výborně spolupracovaly při zdobení smutných paraplíček a udělaly je tak krásná a barevná, až z nich ze všech byla paraplíčka veselá.