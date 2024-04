Potravinová banka Jihočeského kraje se zapojila do celorepublikové Sbírky potravin, v rámci které Jihočeši během jednoho dne darovali téměř 35 tun potravin a drogerie potřebným. Její snaha pomoci lidem v tíživé životní situaci ale jarní Sbírkou potravin zdaleka nekončí.

Potravinová sbírka v Prachaticích. | Foto: Zuzana Pelikánová, Andrea Barborková

Potravinová sbírka v Prachaticích.Zdroj: Zuzana Pelikánová, Andrea Barborková„Sbírku potravin připravujeme přibližně půl roku a již teď začínáme připravovat podzimní kolo. Moc děkujeme všem dárcům, kteří přispěli, a kromě potravin nám tak darovali i spoustu energie do přípravy dalšího kola,“ uvádí vedoucí skladu Potravinové banky Jana Šojdelová, Potravinová banka Jihočeského kraje se každoročně zapojuje do jarního i podzimního kola Sbírky potravin. Během první letošní sbírky, která probíhala v sobotu 13. 4. 2024, se tak díky společné snaze dárců, dobrovolníků i 179 partnerských obchodů podařilo vybrat 34 746 kg potravin a drogerie. A to navzdory hezkému počasí a menšímu množství zákazníků v obchodech. Již v následujících dnech pomoc poputuje ze skladu Potravinové banky konkrétním klientům, kteří jsou nejčastěji tvořeni z řad seniorů, matek samoživitelek a lidí s tělesným či psychickým postižením.

Jihočeši jsou solidární s ostatními

Nedílnou součástí úspěchu Sbírky potravin byla i o tomto víkendu pomoc 297 dobrovolníků všech věkových kategorií, které bylo možné potkat v 39 jihočeských obchodech, vždy oblečených v již tradičních zelených zástěrách a s úsměvy na rtech.

Potravinová sbírka v Prachaticích.Zdroj: Zuzana Pelikánová, Andrea Barborková„S pracovníky potravinové banky jsem se zapovídala před několika lety na jedné akci. Ptala jsem se, jak bych jim mohla pomoci. Poprvé jsme na sbírce pouze nakoupili, ale jak jsem viděla zelené zástěry, došlo mi, že tahle pomoc má minimálně stejný význam jako koupit košík potravin. Teď dělám oboje. Mám radost, že mezi lidmi roste informovanost a solidarita. Držím palce a těším se na další sbírku,“ popisuje svou motivaci k zapojení Petra Keilová, jedna z dobrovolnic.

Nezištnou pomoc Jihočechů solidárních s ostatními, kteří často i opakovaně věnují svůj čas a energii do podpory Sbírky potravin oceňuje i ředitelka Potravinové banky Jihočeského kraje Kristýna Šural: „Naše největší poděkování míří k neuvěřitelným dobrovolníkům. Jsem moc vděčná, že se sbírka stala součástí vašeho života a mnohé tváře jsem viděla už poněkolikáté. Jsem nadšená i z toho, že se každý rok zapojuje více seniorů – dobrovolníků.“

Potravinová banka pomáhá každý den

Sbírka potravin je sice mediálně nejvýraznější, ale rozhodně ne jedinou činností, kterou se Potravinová banka Jihočeského kraje zabývá. Každý den sváží zboží z partnerských obchodů či dary od regionálních potravinářských firem a přerozděluje je potřebným. Navíc po celém kraji zakládá a spravuje výdejny potravinové pomoci, rozváží balíčky s pomocí imobilním klientům i klientům v odlehlých místech regionu. Za minulý rok tak zvládla přerozdělit 849 tun potravin, přičemž 81 tun bylo získáno díky Sbírkám potravin.