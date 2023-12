První prosincovou sobotu otevřel SeniorPoint Prachatice další měsíční výstavu, tentokrát s názvem Zvyky a tradice, aneb dobrá inspirace. Na několika desítkách panelů jsou ukázány tradice minulých let, i současnosti.

Rozsvícení adventního věnce, trhání větviček třešní na Barborku, zdobení stromku, psaní pohledů, balení dárečků, výroba jmenovek, stolování, zvonečky a rolničky, andělé, betlémy, Mikuláš a čerti, vánoční koledy, svatá Lucie, vánoční pečivo – cukroví, vánočky, rybí šupinka pod talíř př štědrovečerní večeři, kapr, ryba, salát, rybí polévka, přání, pomodlení se před večeří, půlení jablíček, lití olova, pouštění lodiček se svíčkami, prskavky, světélka, řetězy, ozdoby ze všech možných materiálů, krmení zvířátek, procházky, ale i úklid, návštěvy koncertů, besídek, půlnoční mše, setkání s přáteli a také dělání dobrých skutků … o tom, a mnohém dalším si při otevření výstavy povídali přímí účastníci. Při sobotním sezení se také psalo – pohledy těm, kteří jsou sami, malovalo vánoční motivy, ukázalo se lití olova a také vytvářela se koláž s aktuálním motivem ve dvojicích.

Hodně zábavy a smíchu, poslech koled a vlídná slova, přání od všech přítomných potěšila organizátory Hanka RH+, Zdeňka, Kubu i Lucii.

Pokud se chcete inspirovat, zajděte do SeniorPointu Prachatice od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin do 22. prosince v KreBul. A pokud nám ještě do 21. prosince napíšete na email: hana.rabenhauptova@mupt.cz „Jaký zvyk o Vánocích dodržujete vy?“, včetně své přesné adresy, může vám přijít nadílka ještě do Vánoc.