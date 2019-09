Připravené sezení pro osm desítek návštěvníků nestačilo, a tak mnozí ještě stáli. „Pane jo to je ale pěkná návštěvníků,“ blahořečili oba pořadatelé, tedy Jaroslav Pulkrábek, ředitel KIC Volary, a Roman Kozák, vypravěč a zejména průvodce v předešlých procházkách městem. Roman Kozák připomněl červencové i srpnovou procházku a uvedl pořad, který se dá nazvat Z Náměstí, přes Náměstí Svobody zpět na Náměstí. Tak se totiž jmenovalo náměstí ve Volarech v různých dobách.

Zahájilo se v dávnověku, přešlo se k novověku a k proměnám tohoto místa po současnost. Kašna v horní části, pranýř, budovy a hotel Sitter. Dál pohled na náměstí plné lidí při různých oslavách a shromáždění, hasiči, uniformy vojáků, ale i prostého lidu a rovněž neblahé připomenutí září 1939, kdy i do Volar vpadlo německé vojsko. Léta letěla a změny přicházely, ve spodní části to byla tolik oblíbená hospoda Pod lípou, budování samoobsluhy a hotelu Bobík až k současné radnici. No a vše končilo v barvě a pohledem na současnost. Bylo skvělé a krásné zakončení letní sezóny ve Volarech, která se celkově vydařila.

Ladislav Beran