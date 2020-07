Roman Kozák - výpravčí, spisovatel, a známý recesista společně s Jaroslavem Pulkrábkem - ředitelem městského kulturně informačního centra připravili i o letošních prázdninách komentované prohlídky městem. Ta první vedla nádražní čtvrtí, a začala tradičním časem v 19.03hodin, které patří příjezdu vlaků do Volar.

Komentovaná prohlídka Volar vedla tentokrát nádražní čtvrtí. | Foto: Ladislav Beran

Šlo se místem kde se ve Volarech v době Rakouska – Uherska až do konce válek žilo společenským, tradičním a turistickým životem. Trasa současnými ulicemi, které prošly několika změnami názvů, od jmen Volarských osobností, ale i osobnostmi Šumavy jako ulice Adalberta Stiftera spisovatele a básníka Šumavy, který žil v Horní Plané. Z nádraží se vyšlo Tolarovou ulicí. Pro Volarany jedné z nejvýznamnějších osobností. Jan Tolar byl přednostou železniční stanice ve Volarech, zakladatel Klubu Českých turistů ve Volarech a první Český poslanec v zastupitelstvu Volar, které bylo Německé.

Ulicí, kde se psala ona bohatá historie, souběžně s ní je železnice a po té přijel do Volar první vlak. Střídaly se zde vojska různých armád, od první světové, po druhou světovou a dobu socialistického rukování. Vycházel odtud i prvomájový průvod a konaly se zde i vojenské přísahy, ty později přešly na fotbalový stadión.

Procházka byla zaměřena na významné budovy a těch je na této ulici nejvíc. Od Nádražního hotelu, kolem hotelu Chata, který byl první turistickou ubytovnou ve městě k vile významného volarského podnikatele. Do Kollarovy ulice, kde byla první česká menšinová škola ve městě, do ulice Petra Voka, kde je jedna z nerochovanějších budov německého stylu, a restaurace Sport, která pamatuje velké taneční zábavy, schůze a koncerty až do konce osmdesátých let minulého století. Končila se v Nádržní ulici u restaurace Chata, kde zájemci, kterých se sešlo hodně poděkovali oběma pánům průvodcům potleskem.