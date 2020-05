O víkendu 6. a 7. června se uskuteční již jedenáctý ročník akce Víkend otevřených zahrad. Je to akce, která spojuje nejen milovníky zahrad a parků, ale všechny, které zajímá příroda a zeleň kolem nás.

Při této příležitosti bych ráda pozvala do Prachatic do přírodní zahrady Lipák, která se veřejnosti otevře v sobotu 6. června od 9 do 18 hodin. Kromě prohlídky bylinkové zahrady a zahrady si lze prohlédnout knihy o bylinkách a zahradničení a poslechnout povídání o bylinkách a ochutnat pravé staročeské „Kosmatice“. Vzhledem k tomu, že zahrada se nachází na kraji lesa, srnky a veverky jsou její součástí a při troše štěstí je možná taky uvidíte.