„Je jazzovou superstar ohroženého druhu. Tak silné spojení s historií této hudby vám již dnes poskytne málokdo. Na přelomu 70. a 80. let byl saxofonistou a hudebním ředitelem legendární kapely Jazz Messengers Arta Blakeyho. V jeho dlouhé kariéře nechyběla spolupráce s Wyntonem a Branfordem Marsalisem, Maxem Roachem, Betty Carter či Samem Riversem. V roce 2016 byl v rámci oslav

mezinárodního dne jazzu vybrán americkým prezidentem Barackem Obamou, aby vystoupil po boku dalších jazzových hvězd, jakými jsou Chick Corea, Herbie Hancock, Kurt Elling, Aretha Franklin, Wayne Shorter či Pat Metheny,“ konstatoval produkční jazzfestu Jiří Grauer.

Bobby Watson vystoupí v sobotu 6. srpna na českobudějovickém Piaristickém náměstí. Tento prostor patří mezi oblíbená místa u řady hudebníků. „Piaristické náměstí je mezi jazzmany považováno za jednu z

nejkrásnějších městských scén v Evropě. V minulosti se tak přímo z pódia vyjádřili např. držitel mnoha cen Grammy americký pianista Eddie Palmieri i jeden z nejvyhledávanějších světových basistů a zpěvák Avishai Cohen,“ poznamenal Grauer.

Jihočeský jazzový festival ČEZ 2022 začne 1. srpna a kromě výše zmiňovaného B. Watsona se představí i držitel několika klavírních cen Harold López-Nussa s kubánskou kapelou, nizozemský rapper a beatboxer Andy Ninvalle v doprovodu kvartetu Ondřeje Štveráčka s premiérou této spolupráce, unikátní big band s prvky elektronické hudby Cotatcha Orcherstra a také další držitel ceny Grammy , turecký bezpražcový kytarista Cenk Erdoğan.

Interpreti kromě Piaristického náměstí zahrají například na Sokolském ostrově, v Českém Vrbném nebo u Rabenštejnské věže. Součástí festivalu je rozsáhlý doprovodný program, který pořadatelé připravují s českobudějovickou uměleckou platformou Artplac. „V doprovodném programu se představí například ukrajinsko- ruská kapela postavená přímo pro festival. Formace sdružuje dlouholeté kolegy a přátele, které spojuje jak láska k jazzu a improvizované hudbě, tak i silná solidarita se situací na Ukrajině. Výjimečný z hlediska umístění i hudby bude i ambientní projekt trumpetisty Oskara Töröka a Michala Rataje rajské zahradě Dominikánského kláštera.

Vstupné na hlavní festivalové dny 5. a 6. 8. – 100kč/den, doprovodný program zdarma www.jihoceskyjazzfest.cz.

PROGRAM JIHOČESKÉHO JAZZOVÉHO FESTIVALU 2022:

1.srpna 2022 / pondělí - České Budějovice

18:30 open air Coffee on the Go, Sokolský ostrov

COLORFUL PEOPLE – soul, world music

19:30 Havraní náměstí – Rabenštejnská věž

JONATHAN RAMIREZ BAND (US,CZ) – soul, r'n'b



2.srpna 2022 / úterý - České Budějovice

19:30 Havraní náměstí – Rabenštejnská věž

LUBOŠ SOUKUP QUARTET – jazz, groove



2.srpna 2022 / úterý – Lipno nad Vltavou

20:00 Stezka korunami stromů LEE ANDREW DAVISON DUO (US,CZ) – jazz, soul



3.srpna 2022 / středa - České Budějovice

19:30 Havraní náměstí – Rabenštejnská věž

THE UKRU PROJECT (CZ,RU,UA) – contemporary jazz

FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM feat AL HERMANN (CZ, USA) – contemporary jazz



4. srpna 2022 / čtvrtek - České Budějovice

18:30 České Vrbné, Hospoda na Kanále

FUTUR SWING – gipsy jazz

20:00 Rajská zahrada u Dominikánského kláštera

OSKAR TÖRÖK-MICHAL RATAJ – jazz, ambient, electro



5. srpna 2022 / pátek - České Budějovice

od 17:30 Piaristické náměstí

TURUMTAY-ERDOGAN-LIŠKA-DÉS (TUR, A, CZ, HU) – jazz, world music

ONDŘEJ ŠTVERÁČEK SPACE PROJECT feat. ANDY NINVALLE (CZ,NL) – jazz, rap, beatbox

HAROLD LÓPEZ-NUSSA QUINTET (CU) – latin jazz



6. srpna 2022 / sobota - České Budějovice

od 17:30 Piaristické náměstí

COTATCHA ORCHESTRA (CZ,SK,AT,BG) – big band, electro

JAZOO (SI) – nu jazz, fusion

BOBBY WATSON & LIBOR ŠMOLDAS QUARTET (US,CZ) – contemporary jazz



7. srpna 2022 / neděle – Úsilné (Č. Budějovice)

19:00 scéna Altán pod kaštany

MIREK SURKA QUARTET feat. ŠTĚPÁN MARKOVIČ - contemporary jazz

7.srpna 2022 / neděle - Hluboká nad Vltavou

19:30 nám Čsl. armády

LEE ANDREW DAVISON QUARTET (US,CZ) - jazz, soul

Jiří Grauer