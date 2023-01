Herní prvky s nostalgií „Rozmarného léta“ jsou určené pro děti od pěti let. Přijďte si zatočit klikou a nachytat pár vajíček, sestřelit pár piv a zabojovat o srdce hospodské, vyhrát okresní přebor, i když má Lojza obě nohy levý… Pojďte se potácat dom, zatímco se s vámi motá celý svět nebo dětem oslaďte život a nandejte jim, co se do nich vejde. Vylovte perly ze dna moře, pokuste se protáhnout kolem obří krakatice nebo úspěšně proplout velrybí zátokou a dovézt náklad bezpečně do přístavu. U námořníka Páji si pak můžete orazit paži nebo prsa a získat tak parádní tetovačku, kterou vám budou všichni závidět.

Po dobu 90 minut si můžete vše vyzkoušet a hrát si.

Kapacita prohlídky je 30 osob, proto kupujte vstupenky předem, ať máte jistotu místa.

Kočovnou hernu Sládkovna můžete v Třeboni navštívit až do 15. dubna. Zdroj: Zámecká lékárna Třeboň

KDE SI MŮŽETE ZAHRÁT:

15.12. 2022 - 15. 4. 2023

Výstava - Kočovná herna, Třeboň, Zámecká lékárna Třeboň



26. 5. 2023 - 28. 5. 2023

Festival Cirkul´ART Bratislava 2023, Bratislava – Tyršovo nábrežie



3. 6. 2023

Dětský den, Praha, Běchovice



23. 6. 2023 - 25. 6. 2023

Havíření, Jihlava



23. 7. 2023

Sváteční odpoledne u Staré Tkalcovny, Náměšť nad Oslavou



19. 8. 2023 - 20. 8. 2023

Kopřivnická pouť, Kopřivnice



26. 8. 2023

Výletnění, Planá u Mariánských Lázní

Autoři Sládovy kočovné herny jsou Bára a Honza

S Honzou jsme se seznámili na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně. Já studovala animaci, on prostorou tvorbu. Už na škole jsme spolu natočili tři krátké loutkové filmy. Po absolvování jsme oba zasedli k počítačům a začali jsme pro různé reklamní agentury realizovat multimediální projekty pro online i offline prostředí.

V "pracovní době" se zabýváme grafikou, ilustrací, animacemi a kódováním. Naše práce na počítači nás baví. Každý náš projekt je jiný a setkáváme se u toho s inspirativními lidmi z oborů, ke kterým bychom se normálně nedostali. Je to ale virtuální svět, hotový projekt po internetu odešlete a tím to v podstatě končí. Vytvořit ze dřeva třeba loutku, pomalovat ji a pak být svědkem bezprostřední reakce širšího publika je obrovský zážitek. Proto se čím dál častěji pouštíme do realizací výtvarných prostorových objektů - atrakcí pro pobavení nás, našich dětí, kamarádů a postupně i širšího okolí.

Těší nás, že nejsme jediní, koho i v době 4. průmyslové revoluce baví ručně malované kulisy, vyřezávané flintičky, mechanická hejblátka, či jiná další oldschool unplugged zábava. Naše tvorba se proto přehoupla i přes vrata našeho domu a můžete ji vidět na různých soukromých či komunitních akcích, jako jsou třeba oslavy, masopustní průvody, festivaly či jiné kulturně společenské veselice.

Kompletní herna váží něco málo přes 0,8 tuny. Neustále ji rozšiřujeme, takže si můžete vyskládat svoji vlastní herní sestavu, která může být na každé akci trošku jiná. Máme však určen minimální počet her, se kterými za vámi přijedeme, a to osm her. Zdroj: www.sladkovna.cz

Za poskytnutí informací o fotek děkujeme Báře Sládkové