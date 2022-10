Tato jednoaktovka se odehrává kdesi v jedné obci, kde jednalo obecní zastupitelstvo. Autor Petr Tomšů, tuto hru připravil zejména pro ochotnická divadla, aby ukázal, jak to probíhá na zasedání zastupitelů obcí a měst všude ve světě.

Představení se odehrálo v dobře načasované době, neboť krátce před začátkem hry se uzavřely volební místnosti.

Naše zastupitelstvo, o kterém hra pojednává, se sešlo, ne poprvé, ale již po desáté, aby projednalo pět bodů programu – první a poslední byl závažný. A jak už to na malé obci bývá, když právě probíhá zasedání zastupitelstva, je rušno, veselo, ale ne smutno.

Zastupitelé mají na programu několik důležitých bodů, během kterých se ukáže, že není velkého rozdílu mezi vysokou politikou a politikou komunální. I zastupitelé se musí vyrovnat s korupcí, střetem zájmu, hloupostí a populismem, ale i těžkým obdobím, které se zde naštěstí neprojevilo, neboť i zde platilo, že nejvíc času se věnuje těm největším hloupostem. A ty nakonec, alespoň tihle nejmenovaní zastupitelé, projednali, neprojednali. Samotný závěr si tak musel udělat každý divák sám. Ve Volarech jich bylo tolik, že obecní sál praskal ve švech.

No a co je důležité podotknout, že podobnost se skutečnými osobami je čistě náhodná, a to se ochotníkům souboru VOSA, jak se zkratkou uvádějí, povedlo. Závěrečné ovace a obrovský potlesk byl důkazem, že se hra vydařila a a že povolební večer pěkně začal.

Za fotky z divadelního představení děkujeme Ladislavu Beranovi