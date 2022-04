Procvičovali jsme geometrické tvary, počítali, určovali pravou a levou stranu, učili se znát svá jména a příjmení a také adresu i s názvem ulice a číslem popisným. A vše nám jde dobře. Aby i rodiče věděli, co mají doma s dětmi do zápisu ještě vypilovat, pozvali jsme všechny do školky na „zápis nanečisto“.